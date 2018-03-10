Комплексное продвижение магазина копий часов

Комплексное продвижение интернет-магазина по продаже копий часов различных марок. Магазин с ассортиментом в несколько тысяч товарных позиций. Полный комплекс работ от аудита, комплексной внутренней оптимизации, ускорения сайта, проработки полной и мобильной версии, наполнения, оптимизации, а также продвижения. Общий рост поискового трафика (SEO) с начала работ составил 700%, т.е. вырос в 7 раз. Регион – Украина.