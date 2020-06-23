Крауд ссылки эфективный метод в продвижение сайта

Я занимаюсь размещением ссылок с 2012 года, работаю в украинском, российском и зарубежном сегменте интернета. За это время собрана своя

база форумов, которая постоянно увеличивается и проверяется на

актуальность. Все форумы перед размещением поста проверяются на

dofollow/nofollow/noidex/redirect, отсутствию форума в биржах и

санкционных листах поисковиков. Все посты пишутся только в ручную,

околоссылочный текст на каждый пост индивидуальный от 150 символов без

пробелов, темы подбираются максимально соответсвующие тематике заказа.

Если такой темы нет, то создается тема другим аккаунтом, с другого

ip-адреса с нужным вопросом, а через пару часов дается ответ с ссылкой.

Ссылки размещаются согласно тз заказчика анкорные/безанкорные, при

возможностях форума размещается фотография с сайта заказчика по url.

Отчет выполненной работы предоставляется в гугл таблице или другим

удобным для заказчика способом. Гарантия на проставленные ссылки минимум

месяц. Стоимость ссылки от 30 р.

тут бываю редко пишите https://vk.com/id323658119