Крауд ссылки, самые низкие цены ,сео,пишите

Здравствуйте! Занимаюсь ручным размещением ссылок на форумах, блогах . Опыт работы в крауд-маркетинге - более 8 лет. Большая наработанная база русских и украинских форумов более 3000 штук все трастовые . Отчет о проделанной работе предоставляю в google таблицах, где вы сможете увидеть ИКС, траст и посещаемость ресурса. Могу создавать диалоги на форумах из двух и более аккаунтов. Все посты написаны вручную, текст уникальный.Также индивидуальным заказом могу выполнить отзыв на отзовиках,рекламу в соц сетях,ютуб каналах и тд!! К каждому заказчику индивидуальный подход. Качество и соблюдение сроков гарантирую.

мои отзывы ,у меня в анкете