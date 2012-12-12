Land Rover USA

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http://www.landrover.com/us/en/lr/
Продвижение Land Rover в USA
Направления сотрудничества: Разработка проекта продвижения продукта компании, оптимизация, рекламная компания в сети, увеличение конверсии.
Основная цель: продвижение новых продуктов на рынок, укрепление лидирующего места в своем классе.