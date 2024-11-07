Логистическая компания

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6 месяцев назад
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динамика роста по ссылочному профилю.png
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динамика показателей семантического ядра.jpg

Исходная ситуация:

  • Сайт на Тильде, без SEO, попал под фильтр Яндекса "Мимикрия".

  • Новый домен, B2B-направление (договоры для бизнеса, ИП, юрлиц, самозанятых).

  • Основная цель: привлечение крупных клиентов с долгосрочным сотрудничеством.

Выполненные работы:

  • Провели аудит и собрали малочастотную B2B семантику.

  • Сегментировали страницы для разных категорий (ИП, юрлица и др.), создали страницы для интернет-магазинов.

  • Улучшили UX: важные формы вынесены в первый экран.

  • Запустили блог с регулярными обновлениями, который стал ключевым источником трафика.

  • Внедрили калькуляторы, FAQ и другие полезные разделы для улучшения пользовательского опыта.

  • Построили сильный ссылочный профиль через PBN и авторитетные площадки.

Результаты:

  • Сайт вышел из-под фильтра, начал получать органический трафик.

  • Блог стал лидером по тематике, привлекая целевых клиентов.

  • Улучшена конверсия и расширен охват аудитории, сайт занял высокие позиции по ключевым запросам.