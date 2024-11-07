Логистическая компания

Исходная ситуация:
Сайт на Тильде, без SEO, попал под фильтр Яндекса "Мимикрия".
Новый домен, B2B-направление (договоры для бизнеса, ИП, юрлиц, самозанятых).
Основная цель: привлечение крупных клиентов с долгосрочным сотрудничеством.
Выполненные работы:
Провели аудит и собрали малочастотную B2B семантику.
Сегментировали страницы для разных категорий (ИП, юрлица и др.), создали страницы для интернет-магазинов.
Улучшили UX: важные формы вынесены в первый экран.
Запустили блог с регулярными обновлениями, который стал ключевым источником трафика.
Внедрили калькуляторы, FAQ и другие полезные разделы для улучшения пользовательского опыта.
Построили сильный ссылочный профиль через PBN и авторитетные площадки.
Результаты:
Сайт вышел из-под фильтра, начал получать органический трафик.
Блог стал лидером по тематике, привлекая целевых клиентов.
Улучшена конверсия и расширен охват аудитории, сайт занял высокие позиции по ключевым запросам.