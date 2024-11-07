Логистическая компания

Исходная ситуация:

Основная цель: привлечение крупных клиентов с долгосрочным сотрудничеством.

Новый домен, B2B-направление (договоры для бизнеса, ИП, юрлиц, самозанятых).

Сайт на Тильде, без SEO, попал под фильтр Яндекса "Мимикрия".

Выполненные работы:

Провели аудит и собрали малочастотную B2B семантику.

Сегментировали страницы для разных категорий (ИП, юрлица и др.), создали страницы для интернет-магазинов.

Улучшили UX: важные формы вынесены в первый экран.

Запустили блог с регулярными обновлениями, который стал ключевым источником трафика.

Внедрили калькуляторы, FAQ и другие полезные разделы для улучшения пользовательского опыта.