Магазин кошек. Seo-продвижение сайтов
https://www.kittensup4sale.com
Тип сайта:
Интернет-магазин
Тематика:
Магазин кошек
Цели:
- Увеличить поисковый трафик.
- Увеличить видимость в регионах в поисковой системе Bing и Yahoo, и Google.
- Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам.
- «Оформление заказа» выросли в сотни раз в месяц.
- Количество целевого трафика из поиска без учета брендового выросло в 7,49 раз.
- Количество отказов сократилось на 8%.
Технический аудит (Внутреняя оптимизация)
1. Проверка файла robots.txt
2. Проверка наличия Sitemap.xml
3. Наличие разметки schema.org
4. Проверка скорости загрузки сайта ПК
5. Проверка скорости загрузки сайта МОБ
6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)
7. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок
8. Проверка корректности заголовков 1 уровня ()
9. Слишком длинный title
10. Слишком короткий Description
11. Слишком длинный Description
12. Не используется атрибут rel="nofollow" для внешних ссылок
13. AMP не используется
14. Обработка ошибки 404
15. Обработка ошибки 505
16. Оценка наполнения сайта
17. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов
(а именно h1 дублирует title)
18. Проверка наличия компании в Google Мой бизнес
19. Наличие атрибутов alt изображений на сайте
20. Слишком большие изображения
21. Битые изображения
22. Не поддерживается протокол HTTP Strict Transport Security (HSTS)
23. Файл favicon.ico
24. Наличие разметки Open Graph
Внешняя оптимизация (внешние ссылки)