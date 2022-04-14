Магазин кошек. Seo-продвижение сайтов

Добавлена
3 года назад
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Магазин кошек. Seo-продвижение сайтов

https://www.kittensup4sale.com

Тип сайта:

Интернет-магазин

Тематика:

Магазин кошек

Цели:

  • Увеличить поисковый трафик.
  • Увеличить видимость в регионах в поисковой системе Bing и Yahoo, и Google.
  • Подготовить сайт к постоянному трафику, переходам.
Итоги:

  • «Оформление заказа» выросли в сотни раз в месяц.
  • Количество целевого трафика из поиска без учета брендового выросло в 7,49 раз.
  • Количество отказов сократилось на 8%.
Было выполнено:

Технический аудит (Внутреняя оптимизация)

1. Проверка файла robots.txt

2. Проверка наличия Sitemap.xml

3. Наличие разметки schema.org

4. Проверка скорости загрузки сайта ПК

5. Проверка скорости загрузки сайта МОБ

6. Проверка наличия частичных и полных копий сайта (дубликаты)

7. Проверка корректности верстки и HTML-кода на наличие ошибок

8. Проверка корректности заголовков 1 уровня ()

9. Слишком длинный title

10. Слишком короткий Description

11. Слишком длинный Description

12. Не используется атрибут rel="nofollow" для внешних ссылок

13. AMP не используется

14. Обработка ошибки 404

15. Обработка ошибки 505

16. Оценка наполнения сайта

17. Проверка на дублирование заголовков и мета-тегов

(а именно h1 дублирует title)

18. Проверка наличия компании в Google Мой бизнес

19. Наличие атрибутов alt изображений на сайте

20. Слишком большие изображения

21. Битые изображения

22. Не поддерживается протокол HTTP Strict Transport Security (HSTS)

23. Файл favicon.ico

24. Наличие разметки Open Graph

Внешняя оптимизация (внешние ссылки)

HTML