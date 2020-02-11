Мастерская изделий из кожи WasBorn

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроены мета-теги title и description
Установлены счетчики метрики Яндекс и Гугл, Гугл-Аналитика.
Добавлены тексты на несущие страницы сайта. С 3000 ключевых слов уже 28000 за 3 месяца.
Наблюдается положительная динамика в росте всех показателей.
Ведётся работа по закупке ссылок на сайт
Более детальный отчёт о проделанной работе могу выслать на почту.