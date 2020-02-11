Мастерская изделий из кожи WasBorn

https://wasborn.in.ua/

Настроены мета-теги title и description

Установлены счетчики метрики Яндекс и Гугл, Гугл-Аналитика.

Добавлены тексты на несущие страницы сайта. С 3000 ключевых слов уже 28000 за 3 месяца.

Наблюдается положительная динамика в росте всех показателей.

Ведётся работа по закупке ссылок на сайт

Более детальный отчёт о проделанной работе могу выслать на почту.