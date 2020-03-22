Медицинский центр

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Регион: Калининград
Бюджет проекта небольшой. Процесс SEOпродвижение постоянно затягивался ввиду того, что была возможность выписывать очень ограниченное количество текстов и закупать лишь минимум ссылок. После создания СЯ вся работа делалась постепенно и растягивалась на 4-5 месяцев вместо 2-3 недели. Но при этом результат есть, при чем весьма неплохой.