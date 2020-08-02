Монтаж, обслуживание и ремонт систем отопления

Сегмент: Монтаж, обслуживание и ремонт систем отопленияГЕО: МСК.Бюджет: 4500 руб. в неделюСрок реализации: 60 днейЗа последниймесяц работы:Полученокликов: 1302Получено конверсий: 41Из них на основном сайте:Отправка формы 3 На турбо-странице:Отправка заявки из формы 4Нажатие на телефон 10Остальные конверсии пришлись на нажатие кнопок меню и т.п.Это стандартные цели счетчика турбо-страниц. Итого 17 полноценных лидов.Стоимость клика: 11,64 Цена конверсии: 369,55Цена лида: 891,29