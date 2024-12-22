Накрутка пф на клиентском сайте №1

Кейс: Накрутка поведенческих факторов для сайта по продаже спортивного инвентаря
Клиент: Интернет-магазин
Задача: Увеличить видимость сайта в Яндексе и привлечь больше целевого трафика для увеличения продаж.Исходные данные:
Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со спортивным инвентарем.
Среднее количество посетителей в месяц — 200, с высоким уровнем отказов (65%).
Конкуренция в нише была довольно высокой, с рядом известных брендов.
Аудит сайта:
Проведен полный анализ SEO-состояния сайта: проверены метатеги, структура URL, качество контента и скорость загрузки страниц.
Выявлены слабые места, такие как недостаточно привлекательные заголовки и описания, а также отсутствие отзывов на страницы товаров.
Оптимизация контента:
Оптимизированы метатеги и добавлены уникальные описания к товарам.
На сайт были добавлены разделы с отзывами и рекомендациями, чтобы повысить доверие пользователей.
Накрутка поведенческих факторов:
Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:
Переходы по различным категориям товаров.
Клики на товарные страницы.
Добавление товаров в корзину и просмотр страниц с отзывами.
На начальном этапе накрутки уделялось внимание тому, чтобы имитировать реальное поведение пользователей: время на сайте составило 3-5 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.
Мониторинг результатов:
Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через инструменты аналитики (Яндекс.Метрика, TopSite).
При необходимости корректировались сценарии накрутки, чтобы избежать санкций со стороны Яндекса.
Через 1 месяц после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить спортивный инвентарь” и “спортивное оборудование для дома”.
Органический трафик увеличился до 1200 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.
Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к контенту сайта.
Конверсия увеличилась на 45% благодаря увеличению числа просмотров и улучшению пользовательского опыта.