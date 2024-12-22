Накрутка пф на клиентском сайте №1

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Кейс: Накрутка поведенческих факторов для сайта по продаже спортивного инвентаря

Клиент: Интернет-магазин

Задача: Увеличить видимость сайта в Яндексе и привлечь больше целевого трафика для увеличения продаж.

Исходные данные:

  • Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со спортивным инвентарем.

  • Среднее количество посетителей в месяц — 200, с высоким уровнем отказов (65%).

  • Конкуренция в нише была довольно высокой, с рядом известных брендов.

Этапы работы:

  1. Аудит сайта:

    • Проведен полный анализ SEO-состояния сайта: проверены метатеги, структура URL, качество контента и скорость загрузки страниц.

    • Выявлены слабые места, такие как недостаточно привлекательные заголовки и описания, а также отсутствие отзывов на страницы товаров.

  2. Оптимизация контента:

    • Оптимизированы метатеги и добавлены уникальные описания к товарам.

    • На сайт были добавлены разделы с отзывами и рекомендациями, чтобы повысить доверие пользователей.

  3. Накрутка поведенческих факторов:

    • Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:

      • Переходы по различным категориям товаров.

      • Клики на товарные страницы.

      • Добавление товаров в корзину и просмотр страниц с отзывами.

    • На начальном этапе накрутки уделялось внимание тому, чтобы имитировать реальное поведение пользователей: время на сайте составило 3-5 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.

  4. Мониторинг результатов:

    • Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через инструменты аналитики (Яндекс.Метрика, TopSite).

    • При необходимости корректировались сценарии накрутки, чтобы избежать санкций со стороны Яндекса.

Результаты:

  • Через 1 месяц после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить спортивный инвентарь” и “спортивное оборудование для дома”.

  • Органический трафик увеличился до 1200 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.

  • Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к контенту сайта.

  • Конверсия увеличилась на 45% благодаря увеличению числа просмотров и улучшению пользовательского опыта.