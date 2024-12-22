Накрутка пф на клиентском сайте №1

Клиент: Интернет-магазин

Задача: Увеличить видимость сайта в Яндексе и привлечь больше целевого трафика для увеличения продаж.

Конкуренция в нише была довольно высокой, с рядом известных брендов.

Среднее количество посетителей в месяц — 200, с высоким уровнем отказов (65%).

Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со спортивным инвентарем.

При необходимости корректировались сценарии накрутки, чтобы избежать санкций со стороны Яндекса.

Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через инструменты аналитики (Яндекс.Метрика, TopSite).

На начальном этапе накрутки уделялось внимание тому, чтобы имитировать реальное поведение пользователей: время на сайте составило 3-5 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.

Добавление товаров в корзину и просмотр страниц с отзывами.

Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:

На сайт были добавлены разделы с отзывами и рекомендациями, чтобы повысить доверие пользователей.

Оптимизированы метатеги и добавлены уникальные описания к товарам.

Выявлены слабые места, такие как недостаточно привлекательные заголовки и описания, а также отсутствие отзывов на страницы товаров.

Через 1 месяц после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить спортивный инвентарь” и “спортивное оборудование для дома”.

Органический трафик увеличился до 1200 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.

Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к контенту сайта.