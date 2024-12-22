Накрутка пф на клиентском сайте №2

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4 месяца назад
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Кейс: Накрутка поведенческих факторов для стоматологической клиники

Клиент: Стоматологическая клиника

Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше пациентов для записи на прием.

Исходные данные:

  • Сайт находился на 5-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со стоматологическими услугами, такими как "стоматология", "профессиональная чистка зубов", "лечения зубов в [город]".

  • Среднее количество посещений в месяц — 150, с высоким уровнем отказов (70%).

  • Высокая конкуренция со стороны других стоматологических клиник в регионе.

Этапы работы:

  1. Аудит сайта:

    • Проведен анализ SEO: проверены метатеги, структура URL, качество контента и скорость загрузки страниц.

    • Выявлены проблемы, такие как отсутствие отзывов, недостаточно информативные страницы услуг и высокие показатели отказов.

  2. Оптимизация контента:

    • Обновлены метатеги и описания услуг с использованием ключевых слов.

    • Добавлены разделы с отзывами пациентов и примеры успешных кейсов лечения, чтобы повысить доверие пользователей.

  3. Накрутка поведенческих факторов:

    • Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:

      • Переходы по страницам услуг (например, "Чистка зубов", "Лечение кариеса").

      • Клики по кнопкам "Записаться на прием" и "Получить консультацию".

      • Просмотр блогов и статей о стоматологии на сайте.

    • Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 3-6 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.

  4. Мониторинг результатов:

    • Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.

    • При необходимости корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения.

Результаты:

  • Через 3 месяца после начала работы сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “стоматология [город]”, “лечение зубов”, “профессиональная чистка зубов”.

  • Органический трафик увеличился до 900 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.

  • Уровень отказов снизился до 45%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к услугам клиники.

  • Количество записей на прием через сайт увеличилось на 35%, что положительно сказалось на доходах клиники.