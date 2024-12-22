Накрутка пф на клиентском сайте №2

Клиент: Стоматологическая клиника

Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше пациентов для записи на прием.

Высокая конкуренция со стороны других стоматологических клиник в регионе.

Среднее количество посещений в месяц — 150, с высоким уровнем отказов (70%).

Сайт находился на 5-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со стоматологическими услугами, такими как "стоматология", "профессиональная чистка зубов", "лечения зубов в [город]".

При необходимости корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения.

Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.

Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 3-6 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.

Просмотр блогов и статей о стоматологии на сайте.

Клики по кнопкам "Записаться на прием" и "Получить консультацию".

Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:

Добавлены разделы с отзывами пациентов и примеры успешных кейсов лечения, чтобы повысить доверие пользователей.

Обновлены метатеги и описания услуг с использованием ключевых слов.

Выявлены проблемы, такие как отсутствие отзывов, недостаточно информативные страницы услуг и высокие показатели отказов.

Через 3 месяца после начала работы сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “стоматология [город]”, “лечение зубов”, “профессиональная чистка зубов”.

Органический трафик увеличился до 900 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.

Уровень отказов снизился до 45%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к услугам клиники.