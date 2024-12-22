Накрутка пф на клиентском сайте №2

Кейс: Накрутка поведенческих факторов для стоматологической клиники
Клиент: Стоматологическая клиника
Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше пациентов для записи на прием.Исходные данные:
Сайт находился на 5-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным со стоматологическими услугами, такими как "стоматология", "профессиональная чистка зубов", "лечения зубов в [город]".
Среднее количество посещений в месяц — 150, с высоким уровнем отказов (70%).
Высокая конкуренция со стороны других стоматологических клиник в регионе.
Аудит сайта:
Проведен анализ SEO: проверены метатеги, структура URL, качество контента и скорость загрузки страниц.
Выявлены проблемы, такие как отсутствие отзывов, недостаточно информативные страницы услуг и высокие показатели отказов.
Оптимизация контента:
Обновлены метатеги и описания услуг с использованием ключевых слов.
Добавлены разделы с отзывами пациентов и примеры успешных кейсов лечения, чтобы повысить доверие пользователей.
Накрутка поведенческих факторов:
Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии, которые включали:
Переходы по страницам услуг (например, "Чистка зубов", "Лечение кариеса").
Клики по кнопкам "Записаться на прием" и "Получить консультацию".
Просмотр блогов и статей о стоматологии на сайте.
Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 3-6 минут, а количество просмотренных страниц — от 3 до 5.
Мониторинг результатов:
Регулярно отслеживались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.
При необходимости корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения.
Через 3 месяца после начала работы сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “стоматология [город]”, “лечение зубов”, “профессиональная чистка зубов”.
Органический трафик увеличился до 900 уникальных посетителей в месяц, что в 6 раз превышает исходный уровень.
Уровень отказов снизился до 45%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к услугам клиники.
Количество записей на прием через сайт увеличилось на 35%, что положительно сказалось на доходах клиники.