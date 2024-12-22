Накрутка пф на клиентском сайте №3

Кейс: Накрутка поведенческих факторов для сайта компании по продаже септиков
Клиент: Компания по продажам септиков
Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше клиентов для продажи септиков и услуг по их установке.Исходные данные:
Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным с септиками, такими как "купить септик", "установка септика", "септики для дачи".
Среднее количество посещений в месяц — 120, с высоким уровнем отказов (75%).
Конкуренция в нише была высокой, с несколькими крупными игроками на рынке.
Аудит сайта:
Проведен комплексный анализ SEO-состояния сайта: проверены метатеги, структура URL, содержание страниц и скорость загрузки.
Выявлены проблемы, такие как недостаточно информативные описания продуктов, отсутствие отзывов клиентов и высокий уровень отказов.
Оптимизация контента:
Обновлены метатеги и добавлены уникальные, информативные описания к страницам с септиками и услугами.
Созданы разделы с отзывами от клиентов и описаниями успешных проектов по установке септиков, чтобы повысить доверие пользователей.
Накрутка поведенческих факторов:
Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии на основе реального поведения пользователей, включающие:
Переходы по страницам товаров и услуг, например, "Септики для дачи", "Установка септиков".
Клики на кнопку "Запросить консультацию" и "Получить скидку".
Просмотр полезных статей о септиках и их установке.
Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 4-7 минут, с количеством просмотренных страниц от 3 до 6.
Мониторинг результатов:
Регулярно анализировались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.
Корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения и уменьшения рисков блокировок.
Через 2,5 месяца после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить септик” и “установка септика”.
Органический трафик увеличился до 600 уникальных посетителей в месяц, что в 5 раз превышает исходный уровень.
Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к предлагаемым услугам.
Количество запросов на консультации и установки септиков через сайт увеличилось на 50%, что положительно сказалось на доходах компании.