Накрутка пф на клиентском сайте №3

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4 месяца назад
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Кейс: Накрутка поведенческих факторов для сайта компании по продаже септиков

Клиент: Компания по продажам септиков

Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше клиентов для продажи септиков и услуг по их установке.

Исходные данные:

  • Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным с септиками, такими как "купить септик", "установка септика", "септики для дачи".

  • Среднее количество посещений в месяц — 120, с высоким уровнем отказов (75%).

  • Конкуренция в нише была высокой, с несколькими крупными игроками на рынке.

Этапы работы:

  1. Аудит сайта:

    • Проведен комплексный анализ SEO-состояния сайта: проверены метатеги, структура URL, содержание страниц и скорость загрузки.

    • Выявлены проблемы, такие как недостаточно информативные описания продуктов, отсутствие отзывов клиентов и высокий уровень отказов.

  2. Оптимизация контента:

    • Обновлены метатеги и добавлены уникальные, информативные описания к страницам с септиками и услугами.

    • Созданы разделы с отзывами от клиентов и описаниями успешных проектов по установке септиков, чтобы повысить доверие пользователей.

  3. Накрутка поведенческих факторов:

    • Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии на основе реального поведения пользователей, включающие:

      • Переходы по страницам товаров и услуг, например, "Септики для дачи", "Установка септиков".

      • Клики на кнопку "Запросить консультацию" и "Получить скидку".

      • Просмотр полезных статей о септиках и их установке.

    • Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 4-7 минут, с количеством просмотренных страниц от 3 до 6.

  4. Мониторинг результатов:

    • Регулярно анализировались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.

    • Корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения и уменьшения рисков блокировок.

Результаты:

  • Через 2,5 месяца после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить септик” и “установка септика”.

  • Органический трафик увеличился до 600 уникальных посетителей в месяц, что в 5 раз превышает исходный уровень.

  • Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к предлагаемым услугам.

  • Количество запросов на консультации и установки септиков через сайт увеличилось на 50%, что положительно сказалось на доходах компании.