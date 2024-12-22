Накрутка пф на клиентском сайте №3

Клиент: Компания по продажам септиков

Задача: Увеличить видимость сайта в поисковой выдаче Яндекса и привлечь больше клиентов для продажи септиков и услуг по их установке.

Конкуренция в нише была высокой, с несколькими крупными игроками на рынке.

Среднее количество посещений в месяц — 120, с высоким уровнем отказов (75%).

Сайт находился на 4-й странице поисковой выдачи по ключевым запросам, связанным с септиками, такими как "купить септик", "установка септика", "септики для дачи".

Корректировались сценарии накрутки для поддержания естественного поведения и уменьшения рисков блокировок.

Регулярно анализировались изменения в позициях сайта и поведенческих факторах через Яндекс.Метрику.

Время, проведенное на сайте, настраивалось на уровне 4-7 минут, с количеством просмотренных страниц от 3 до 6.

Просмотр полезных статей о септиках и их установке.

Клики на кнопку "Запросить консультацию" и "Получить скидку".

Переходы по страницам товаров и услуг, например, "Септики для дачи", "Установка септиков".

Использованы качественные боты для имитации естественного трафика. Настроены сценарии на основе реального поведения пользователей, включающие:

Созданы разделы с отзывами от клиентов и описаниями успешных проектов по установке септиков, чтобы повысить доверие пользователей.

Обновлены метатеги и добавлены уникальные, информативные описания к страницам с септиками и услугами.

Выявлены проблемы, такие как недостаточно информативные описания продуктов, отсутствие отзывов клиентов и высокий уровень отказов.

Через 2,5 месяца после начала работ сайт поднялся на 1-ю страницу поисковой выдачи по ключевым запросам, таким как “купить септик” и “установка септика”.

Органический трафик увеличился до 600 уникальных посетителей в месяц, что в 5 раз превышает исходный уровень.

Уровень отказов снизился до 40%, что свидетельствует о повышении интереса пользователей к предлагаемым услугам.