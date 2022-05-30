Настройка карточки SEO

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-ти летним опытом работы.

На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.

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ЧТО ТАКОЕ СЕО-ОПТИМИЗАЦИЯ?

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Cео-оптимизация увеличивает количество поисковых запросов, по которым ранжируется товар, и позволяет ему попасть в максимальное количество категорий, что расширяет охват потенциальной аудитории при поиске товара через каталог. Соответственно, если с этим не работать, клиент может не найти вашу карточку.

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НАСТРОЙКА КАРТОЧКИ (СЕО) - НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО

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– кто больше не хочет допускать ошибки при настройке

– хочет иметь успешный бизнес на маркетплейсах

– кто хочет увеличить свои продажи и доход

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ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС ?

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– Оптимизируем название товара

– Добавим нужные ключи в описание

– Заполним таблицу с характеристиками

– Обработаем вопросы и покажем, как правильно реагировать на отзывы

Мы поможем вам понять, как работает поисковая выдача на Wildberries, и что необходимо сделать для попадания карточки товара в ТОП!

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Необходимо понимать, что сео - важный, но не единственный метод продвижения.

Также оказываю услуги по подробному анализу ниши, анализу уже имеющихся карточек, полному сопровождению вашего магазина, обучаю аналитике и сео-оптимизации.