Настройка карточки SEO

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-ти летним опытом работы.
На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.
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ЧТО ТАКОЕ СЕО-ОПТИМИЗАЦИЯ?
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Cео-оптимизация увеличивает количество поисковых запросов, по которым ранжируется товар, и позволяет ему попасть в максимальное количество категорий, что расширяет охват потенциальной аудитории при поиске товара через каталог. Соответственно, если с этим не работать, клиент может не найти вашу карточку.
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НАСТРОЙКА КАРТОЧКИ (СЕО) - НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО
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– кто больше не хочет допускать ошибки при настройке
– хочет иметь успешный бизнес на маркетплейсах
– кто хочет увеличить свои продажи и доход
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ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС ?
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– Оптимизируем название товара
– Добавим нужные ключи в описание
– Заполним таблицу с характеристиками
– Обработаем вопросы и покажем, как правильно реагировать на отзывы
Мы поможем вам понять, как работает поисковая выдача на Wildberries, и что необходимо сделать для попадания карточки товара в ТОП!
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Необходимо понимать, что сео - важный, но не единственный метод продвижения.
Также оказываю услуги по подробному анализу ниши, анализу уже имеющихся карточек, полному сопровождению вашего магазина, обучаю аналитике и сео-оптимизации.