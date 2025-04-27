Не индексируются страницы сайта в Гугле

У сайта клиента в поисковом индексе была только 1 страница. Все остальные страницы не индексировались. Сайт на зарубежном (английском) языке. Регион продвижения: США / Великобритания.

Был сделан детальный анализ ситуации, указаны ссылки на руководства Google по исправлению данной ситуации, ссылки рекомендации зарубежных SEO-специалистов, в том числе сотрудника Google.

Проведен анализ лучших конкурентов в поиске на предмет того, как у них устроен контент на страницах, которые не индексируются.

Подготовлен подробный чек-лист, в котором указаны 2 варианта решения проблемы.

Файл с составленными рекомендациями по улучшению индексации могу предоставить по запросу, для подтверждения.