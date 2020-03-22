Оборудование для сантехников

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Регион : Москва
Провели полный анализ состояния сайта, при котором были найдены весомые ошибки. Проделали все работы по проработке внутренней части сайта:
• собрание семантического ядра;
• изменение мета-тегов;
• добавление текстов в категории;
• устранение мелких ошибок.
Результаты смотреть ниже.