Оборудование для сантехников

Регион : Москва

Провели полный анализ состояния сайта, при котором были найдены весомые ошибки. Проделали все работы по проработке внутренней части сайта:

• собрание семантического ядра;

• изменение мета-тегов;

• добавление текстов в категории;

• устранение мелких ошибок.

Результаты смотреть ниже.