Оптимизация интернет-магазина брендовой одежды
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4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: оптовый интернет-магазин детской брендовой одежды junior35.ru.
Задача: оптимизация и вывод в ТОП по ряду ключевых запросов.
Дата: май 2016.
Выполненные работы: оптимизация кода, написание seo-текстов для категорий товара.
Результат: рост трафика более, чем в 9 раз — со 100 до 900+ посетителей в сутки.