Оптимизация интернет-магазина брендовой одежды

Сайт: оптовый интернет-магазин детской брендовой одежды junior35.ru.

Задача: оптимизация и вывод в ТОП по ряду ключевых запросов.

Дата: май 2016.

Выполненные работы: оптимизация кода, написание seo-текстов для категорий товара.

Результат: рост трафика более, чем в 9 раз — со 100 до 900+ посетителей в сутки.