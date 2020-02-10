Оптовая продажа продуктов питания

Основной целью по этому проекту было достижение первых 10 позиций. Механика покупки заключается в просмотре покупателем (закупщиком) первых 10 позиций и выбору лучших цен (то есть первой страницы поисковой выдачи) уже за несколько месяцев мы получили неплохой рост. В скором времени клиент будет переходить на более современную платформу, где будет возможно достичь еще лучшего результата