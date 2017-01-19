Патиту. SEO (Внутренняя оптимизация)

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Магазин декора к детским праздникам
Внутренняя оптимизация сделана очень грамотно.
Результаты после одного месяца работ (сравнение с предыдущим месяцем):
- Количество сеансов/мес увеличилось с 2 851 до 4 226.
- Количество пользователей/мес выросло с 1 853 до 2 532.
- Количество просмотров страниц/мес выросло с 23 309 до 34 263.
- Показатели выросли вдвое, только за счет естественной оптимизации, до начала было 7% запросов в топ, после оптимизации 21% в топ-10; в топ-20 - 38% запросов. ТИЦ вырос с 40 до 60, т.е. на 50%