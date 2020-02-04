Поисковая оптимизация магазина Суперметодика
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4 года назад
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Сайт: интернет-магазин методических пособий по ментальной арифметике supermethodika.ru
Задача: увеличить долю поискового трафика из Google.
Дата: ноябрь-декабрь 2017.
Выполненные работы: оптимизация кода, удаление дублей, уникализация title, description.
Результат: значительный рост поискового трафика, выход большей части коммерческих запросов в ТОП 3-10 как в Яндекс, так и в Google, увеличение доли трафика из Google с 5,7% до 30,5%.