Поисковая оптимизация магазина Суперметодика

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Задача: увеличить долю поискового трафика из Google.

Дата: ноябрь-декабрь 2017.

Выполненные работы: оптимизация кода, удаление дублей, уникализация title, description.

Результат: значительный рост поискового трафика, выход большей части коммерческих запросов в ТОП 3-10 как в Яндекс, так и в Google, увеличение доли трафика из Google с 5,7% до 30,5%.