Поисковое продвижение http://zapvip.ru/

http://zapvip.ru/

Сайт создан 18.10.2012 по нескольким среднечастотным запросам таких как "контрактные запчасти из Европы" и за несколько дней этот сайт находится в двадцатке выдачи Яндекс (в регионах которые указал заказчик) с посещением порядка 150 посетителей и просмотрами порядка 500раз в сутки