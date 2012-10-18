Поисковое продвижение http://zapvip.ru/

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт создан 18.10.2012 по нескольким среднечастотным запросам таких как "контрактные запчасти из Европы" и за несколько дней этот сайт находится в двадцатке выдачи Яндекс (в регионах которые указал заказчик) с посещением порядка 150 посетителей и просмотрами порядка 500раз в сутки