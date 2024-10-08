Приклад робочих файлів

Приклад файлу , який ви будете отримувати при співпраці і який буде постійно вестись мною:
Тех. Аудит: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=514945163#gid=514945163
ТЗ технічна частина: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=184481263#gid=184481263
Рекомендації з Юзабіліті: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=1683854162#gid=1683854162
Cемантичне ядро: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=1673078008#gid=1673078008
Аналіз конкурентів: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk8CNPOqH_pqO8ahFb87RbSsIF8gLvc44Jlh4aTVSOA/edit?gid=1131595289#gid=1131595289