Приклад робочих файлів

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Приклад файлу , який ви будете отримувати при співпраці і який буде постійно вестись мною:

Тех. Аудит: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=514945163#gid=514945163

ТЗ технічна частина: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=184481263#gid=184481263

Рекомендації з Юзабіліті: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=1683854162#gid=1683854162

Cемантичне ядро: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZTFHbf_3C0sXVyYS_ZxmTIXIXy-L4_a2z_3-Z5h-Aw/edit?gid=1673078008#gid=1673078008

Аналіз конкурентів: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk8CNPOqH_pqO8ahFb87RbSsIF8gLvc44Jlh4aTVSOA/edit?gid=1131595289#gid=1131595289