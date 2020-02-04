Продвижение финансовой доски объявлений

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Сайт: Финансовая доска объявлений dobrocredit.ru.
Задача: оптимизация кода и текста с целью увеличения посещаемости.
Дата: август 2014.
Выполненные работы: оптимизация кода, написание seo-текстов для разделов и подразделов доски объявлений.
Результат: рост трафика примерно в 10 раз — с 200 до 2000 посетителей в сутки.