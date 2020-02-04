Продвижение финансовой доски объявлений

Сайт: Финансовая доска объявлений dobrocredit.ru.

Задача: оптимизация кода и текста с целью увеличения посещаемости.

Дата: август 2014.

Выполненные работы: оптимизация кода, написание seo-текстов для разделов и подразделов доски объявлений.

Результат: рост трафика примерно в 10 раз — с 200 до 2000 посетителей в сутки.