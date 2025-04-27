Продвижение информационного блога в тематике криптовалют

1. Поиск команды

2. Создание инфраструктуры проекта для работы команды в сервисе Trello

3. Обучение специалистов по SEO (составление семантики, ТЗ копирайтеру, простановки крауд- и аутрич-ссылок)

4. Анализ конкурентов в поисковых системах

5. Анализ шаблонов продвигаемых страниц на основе анализа конкурентов

6. Проведение комплексного SEO-аудита

7. Составление стратегии SEO-оптимизации и продвижения

8. Работа с поведенческими факторами на сайте и со снипеттами

9. Работа с панелями веб-мастеров и системами аналитики/поисковых запросов

Регион: Украина. Язык: русский.

P.S. По просьбе клиента ссылка на проект на бирже и на сайте не разглашается.