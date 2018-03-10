Продвижение интернет-магазина моб. аксессуаров

Продвижение интернет-магазина по продаже мобильных аксессуаров – по Украине.

На момент начала работ с сайтом он уже несколько лет существовал, частично продвигался, имел трафик и позиции.

На момент начала продвижения сайт имел трафик с поиска порядка 240 в сутки, за 4 месяца работы трафик с поиска был увеличен до 850 в сутки, рост составил 354%.

Был выполнен полный комплекс работ: Полный аудит, Полная внутренняя оптимизация, Максимальная проработка семантики, расширение структуры, наполнение, продвижение, регулярное обновление информации на сайте.

Стал одним из лидеров в своем направлении, ТОП 1-10 по сотням запросов. Обошел многих конкурентов с большим возрастом.

Для получения подробной информации по этому проекту, подтверждения, что проект, действительно мой и любой доп. информации, пишите в личные сообщения или по любым указанным контактным данным.