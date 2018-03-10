Продвижение интернет-магазина Xiaomi, Москва

Продвижение интернет-магазина по продаже техники Xiaomi по Москве и России – мобильные телефоны, портативная техника, дроны и т.д. Продвижение практически со старта, на момент начала продвижения сайт имел трафик с поиска порядка 3000 в сутки, за год работы трафик с поиска был увеличен до 16500 в сутки, рост составил 550%. На данный момент 1,6млн в месяц, из них 72% SEO.

Был выполнен полный комплекс работ: Полный аудит, Полная внутренняя оптимизация, Максимальная проработка семантики, расширение структуры, наполнение, продвижение, регулярное обновление информации на сайте.

Стал лидером в своем направлении, ТОП 1-10 по тысячам запросов. Все конкуренты имеют в разы меньший трафик. Обошел конкурентов с возрастом на 1-2 года больше.

Охват семантики в работе более коммерческих 4000 запросов.

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