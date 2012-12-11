Вывод в ТОП Яндекса (по региону Екатеринбург) запросов направленных на продвижение логистических услуг компании. Работа начиналась с новым (не проиндексированным ) сайтом. В процессе работы сайт проиндексирован поисковыми системами, произведена поисковая оптимизация сайта. Увеличена внешняя ссылочная масса. Все согласованные запросы выведены в ТОП10 Яндекса за 2 месяца.