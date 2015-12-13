Продвижение магазина аксессуаров brandandstyle.ru
Тематика - интернет-магазин брендовых сумок
Регион продвижения - Москва
Статус проекта - На продвижении
Период проведения работ - С 1 сентября 2015 г. Актуальность данных 13.12.2015 г.
Количество продвигаемых запросов- более 4000 шт.
Результаты - более 8 продаж в неделю из поискового трафика, рост позиций по всему списку целевых запросов (1% в ТОП3, 8% в ТОП10)
Комментарий - Сайт продвигался с нуля, конкурентная тематика.
Проведенные работы:
Корректировка web-интерфейса
Проведение комплексного SEO аудита сайта
Сбор полного семантического ядра и распределение по целевым страницам, разработка структуры категорий.
Проведение полной внутренней оптимизации (улучшение продающих качеств сайта, юзабилити, оптимизация технических факторов, SEO оптимизация всех целевых страниц)
Наращивание вечной статейной ссылочной массы
Аналитика и корректировка целевых страниц