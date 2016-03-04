Продвижение магазина электроинструмента

Проект зашел в конце сентября 15 года на дефолтном шаблоне опенкарта. Параллельно сбору семантического ядра и внедрению новых посадочных ( рост на графике в октябре ) было предложено изменить дизайн магазина на более привлекательный, с элементами продающих триггеров на карточках товаров, адаптивным дизайном. Во время переноса на новый шаблон была не большая просадка ( ноябрь ). Дальше пошла индексация новых разделов и многократный рост перехода из поисковых систем. Сотрудничество продолжается дальше.