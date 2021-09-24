Продвижение печатного центра

Увеличение поискового трафика в 17 раз (с 60 до 1000 визитов еженедельно) за 10 месяцев. Печатный центр (фотоцентр) на окраине города составил конкуренцию сетям печатных центров в Минске. В топе такие конкурентые и маржинальные услуги как печать на холсте, печать фото/документов/дипломов, срочное фото, печать на чехлах, адресные таблички, свадебная полиграфия и тд.