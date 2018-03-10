Продвижение с нуля тематического портала

Это пример того, как может расти поисковый трафик на новом сайте при верном подходе.

Продвижение нового информационного портала по тематике – растениеводство. Продвижение с нуля, т.е. на момент начала продвижения сайт вообще не имел трафика с поиска.

Был выполнен полный комплекс работ: Полный аудит, Полная внутренняя оптимизация, Максимальная проработка семантики, расширение структуры, наполнение, продвижение, регулярное обновление информации на сайте. Огромный объем работы выполнен моей командой копирайтеров.

Для получения подробной информации по этому проекту, подтверждения, что проект, действительно мой и любой доп. информации, пишите в личные сообщения или по любым указанным контактным данным.