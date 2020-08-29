Продвижение с помощью поисковых подсказок Яндекса

Зачем и как работают поисковые подсказки Яндекса?

В каждой нише есть популярные ключевые запросы по которым Ваши конкуренты стремятся занять первые места в поиске.

Поисковые подсказки яндекса – это первое, что видит пользователь, когда вводит пару букв запроса в поисковую строку. Подсказки формируются из потока запросов к Яндексу. В списке показываются популярные запросы для вашего местоположения.

Мы создаем и выводим в ТОП подсказки по вашим ключевым запросам, – это может быть доменное имя сайта и/или название бренда. Перейдя по подсказке, пользователь видит список с ссылками на ваш сайт и соцсети на первом месте после контекстной рекламы. Как правило, подсказки будут занимать несколько позиций в поисковой выдаче.

Продвижение поисковых подсказок - лучший вариант управления репутацией в 2020 году.

Если название Вашего сайта показывается в подсказках Яндекса - это повышает лояльность покупателей и дает Вам видимое преимущество перед конкурентами.

Минимальный срок для вывода подсказки в ТОП - 7 дней. Для продвижения используются живые пользователи из Вашего города. При продвижении подсказок пользователи не переходят на Ваш сайт, и не накручивают поведенческие факторы.

Сколько стоит и как работает?

Вы получаете доступ в Личный кабинет (далее - ЛК), в которым сможете управлять поисковыми подсказками, а также отслеживать статистику выполнения поисковых запросов. Стоимость подключения к личному кабинету 2 т.р. Для продвижения подсказок необходимо пополнить баланс ЛК.

Стоимость одного запроса 0,5 руб. В среднем, для вывода подсказки в ТОП необходимо 1000 поисковых запросов в месяц. Средняя стоимость продвижения одной подсказки 500 руб./мес.

Для выполнения заказа необходимо: