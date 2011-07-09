Продвижение сайта

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Добавлена202 просмотра
12 лет назад
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Всего продвигается 37 ключевых слов. По 80% из них - 1 страница и Яндекса и Гугла.
В частности, по запросам: "алкоголь из дьюти фри", "дьюти фри цены на алкоголь" - 1 место и в Яндексе, и в Гугле, и в Рамблере. (на 9.07.2011)