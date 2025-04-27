Продвижение сайта беттинг тематики

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1. Поиск команды
2. Создание инфраструктуры проекта для работы команды в сервисе Trello
3. Обучение специалистов по SEO (составление семантики, ТЗ копирайтеру, простановки крауд- и аутрич-ссылок)
4. Анализ конкурентов в поисковых системах
5. Анализ шаблонов продвигаемых страниц на основе анализа конкурентов
6. Проведение комплексного SEO-аудита
7. Составление стратегии SEO-оптимизации и продвижения
8. Работа с поведенческими факторами на сайте и со снипеттами
9. Работа с панелями веб-мастеров и системами аналитики/поисковых запросов
Регион: Украина. Язык: русский.
P.S. По просьбе клиента ссылка на проект на бирже и на сайте не разглашается.