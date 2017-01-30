Продвижение сайта тематике жалюзи

Цель — привлечение клиентов через разработанный сайт.

Наши действия:

1 Так как сайт уже имел некоторые позиции, основная задача была в повышение уровня других запросов и сохранение/улучшение позиций имеющихся;

2 Был проведён анализ самого сайта. С помощью аудита были выявлены места которые можно улучшить;

3 Работа велась только над внутренней оптимизацией;

5 Проверка результата показала правильность подобранного метода продвижения;

Результат: за 3 месяца продвижения видимость сайта с 58% стала 77%.