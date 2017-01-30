Продвижение сайта тематике жалюзи

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель — привлечение клиентов через разработанный сайт.
Наши действия:
1 Так как сайт уже имел некоторые позиции, основная задача была в повышение уровня других запросов и сохранение/улучшение позиций имеющихся;
2 Был проведён анализ самого сайта. С помощью аудита были выявлены места которые можно улучшить;
3 Работа велась только над внутренней оптимизацией;
5 Проверка результата показала правильность подобранного метода продвижения;
Результат: за 3 месяца продвижения видимость сайта с 58% стала 77%.