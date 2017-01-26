Продвижение сайта тематики 3D принтеров и комплект
Добавлена137 просмотров
7 лет назад
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Цель — привлечение клиентов через разработанный сайт.
Мои действия:
1 Так как не было сильной конкуренции, необходим был лишь качественный контент и реклама в соц сетях;
2 Были подобраны ключевые слова для разделов;
3 Под ключевые слова были написаны статьи и метаданные;
4 Была закуплена небольшая ссылочная масса;
6 Проводилась реклама в соц сетях;
Результат: за 4 месяца продвижения 70% отслеживаемых запросов попало в ТОП10 Яндекс и Гугл.