Продвижение сайта тематики 3D принтеров и комплект

Цель — привлечение клиентов через разработанный сайт.

Мои действия:

1 Так как не было сильной конкуренции, необходим был лишь качественный контент и реклама в соц сетях;

2 Были подобраны ключевые слова для разделов;

3 Под ключевые слова были написаны статьи и метаданные;

4 Была закуплена небольшая ссылочная масса;

6 Проводилась реклама в соц сетях;

Результат: за 4 месяца продвижения 70% отслеживаемых запросов попало в ТОП10 Яндекс и Гугл.