ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В 60 ГОРОДАХ РОССИИ

Интернет-магазин лекарственных растений «ФитоКонтинент». В широком ассортименте представлены травы, сборы, продукты пчеловодства и другие товары для здоровья. Изначально продвигался по одному региону — Республике Мордовии, был в топ-10 по многим ключевым запросам.

Задача: Расширение географии продаж и вывод компании на всероссийский рынок.

Особенность проекта: В приоритете продвижения были геозависимые запросы — для каждого города присутствия необходимо было вывести в топ связку «купить «название товара» в XXX». В связи с этим назрел вопрос, как эффективнее продвигать сайт.

https://webtu.ru/portfolio/seo-fitocont/ ссылка на наш кейс по продвижению данного проекта.