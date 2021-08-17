Продвижение сайта в ТОП позиции (SEO)

Увеличиваю продажи с помощью поисковой оптимизации, выводя сайты в топ выдачи Яндекс и Google.

Есть возможность прописать в договоре KPI и сроки достижения: позиции, трафик, конверсия, заявки;

Ценю честность — всегда предупреждаю клиента о рисках и предлагаю только эффективные методы продвижения;

Отслеживаю изменения алгоритмов, изучаю кейсы и постоянно нахожу новые возможности для роста сайта.

SEO-аудит - 4500 рублей

Так же занимаюсь продвижением сайтов от 15000 рублей в месяц.

Вы можете запросить текущие кейсы написав мне в ЛС или в WA/TG по номеру телефона: +796513666652