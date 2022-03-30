Продвижение сайта VPM-Полиграф

Клиент – цифровая типография VPM-Полиграф, город Ровно.

Сайт разработан на двух языках: русский и украинский. Исходя из местоположения типографии, упор делался на украинский язык. Сайт занимает узкую профильную нишу, что создало специфику работы.

Сайт https://vpm.rv.ua

02/ Цели

Увеличение трафика на сайте и количество потенциальных клиентов

Занять ТОП 10 по Ровно и области по всем запросам семантического ядра

Занять ТОП 3 по Ровно и области по основным запросам семантического ядра

03/ Бюджет и начало работ

Работа над продвижением сайта была ограничена бюджетом 200 $ в месяц. Исходя из бюджета разрабатывалась стратегия развития с минимальным капиталовложением.

Мы начали продвижение сайта через 6 месяцев после его создания. До этого работы над продвижением сайта не велись, был первичный контент на страницах в несколько предложений.

Домен ранее принадлежал другой компании, поэтому сайт выходил по запросам, которые не соответствовали тематике сайта.

Посещаемость из органического поиска составляла 1-2 человека в день.

Был проведен полный аудит сайта. Выявили проблемы, которые имелись на сайте, а также составили план дальнейшей работы.

04/ Что было сделано

Устранены технические неполадки на сайте, которые мешали индексации;

Удален вредоносный код;

Увеличена скорость загрузки страниц;

Установлен SSL-сертификат;

Создано семантическое ядро на двух языках;

Создан и добавлен контент для всех страниц сайта;

Создана ссылочная масса по ключевым запросам;

Проведена регистрация компании по тематическим справочникам;

Удалены дубли страниц;

Создана внутренняя перелинковка.

05/ TO BE CONTINUED

После завершения полной оптимизации сайта, ведутся работы по расширению семантического ядра. Контент на сайте обновляется и добавляется по мере необходимости.