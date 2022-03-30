Продвижение сайта VPM-Полиграф

Клиент – цифровая типография VPM-Полиграф, город Ровно.
Сайт разработан на двух языках: русский и украинский. Исходя из местоположения типографии, упор делался на украинский язык. Сайт занимает узкую профильную нишу, что создало специфику работы.
Сайт https://vpm.rv.ua
02/ Цели
Увеличение трафика на сайте и количество потенциальных клиентов
Занять ТОП 10 по Ровно и области по всем запросам семантического ядра
Занять ТОП 3 по Ровно и области по основным запросам семантического ядра
03/ Бюджет и начало работ
Работа над продвижением сайта была ограничена бюджетом 200 $ в месяц. Исходя из бюджета разрабатывалась стратегия развития с минимальным капиталовложением.
Мы начали продвижение сайта через 6 месяцев после его создания. До этого работы над продвижением сайта не велись, был первичный контент на страницах в несколько предложений.
Домен ранее принадлежал другой компании, поэтому сайт выходил по запросам, которые не соответствовали тематике сайта.
Посещаемость из органического поиска составляла 1-2 человека в день.
Был проведен полный аудит сайта. Выявили проблемы, которые имелись на сайте, а также составили план дальнейшей работы.
04/ Что было сделано
- Устранены технические неполадки на сайте, которые мешали индексации;
- Удален вредоносный код;
- Увеличена скорость загрузки страниц;
- Установлен SSL-сертификат;
- Создано семантическое ядро на двух языках;
- Создан и добавлен контент для всех страниц сайта;
- Создана ссылочная масса по ключевым запросам;
- Проведена регистрация компании по тематическим справочникам;
- Удалены дубли страниц;
- Создана внутренняя перелинковка.
После завершения полной оптимизации сайта, ведутся работы по расширению семантического ядра. Контент на сайте обновляется и добавляется по мере необходимости.