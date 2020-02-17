Продвижение сайта застройщика

Изначально стояла задача продвинуть сайт по максимальному количеству запросов. Анализ поисковой выдачи показал, что почти по всем запросам из семантики выдача заполнена сайтами агрегаторами, с которыми соревноваться было бессмысленно. В итоге договорились с клиентом, что будем продвигать брендовые запросы компании, включая ключевые слова с названием ЖК, задача была достигнута в течении трех месяцев, 80 процентов запросов в топ 1-3.