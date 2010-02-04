http://www.allsubmitter.ru

Выполняю прогон сайтов по каталогам через Allsubmitter 5.8 В работе используются,только самые качественные базы каталогов, происходит постоянное обновление и чистка баз. Базы небольшие, но качественные. Цены по системе средние, сроки максимальные. Для постоянных клиентов действуют скидки.