Производитель тротуарной плитки

Исходная ситуация:
Сайт после некачественного редизайна и переноса, оставленного предыдущим разработчиком.
Ориентирован на Москву и Московскую область, тротуарная плитка как основной продукт.
Выполненные работы:
Проведен аудит, собрана семантика под товары.
Внедрен SEO-фильтр для генерации страниц каталога под SEO-запросы (после апдейта страницы уникализированы и возвращены в индекс).
Создан блог с регулярными публикациями, генерирующий значительный трафик.
Построен сильный ссылочный профиль с помощью PBN и тематических ресурсов.
Созданы региональные шаблоны каталога для городов-спутников Москвы.
Результаты:
Сайт вернул позиции в поиске после уникализации контента.
Блог стал основным источником целевого трафика.
Расширен охват региональной аудитории, улучшена конверсия.