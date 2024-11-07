Производитель тротуарной плитки

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6 месяцев назад
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Исходная ситуация:

  • Сайт после некачественного редизайна и переноса, оставленного предыдущим разработчиком.

  • Ориентирован на Москву и Московскую область, тротуарная плитка как основной продукт.

Выполненные работы:

  • Проведен аудит, собрана семантика под товары.

  • Внедрен SEO-фильтр для генерации страниц каталога под SEO-запросы (после апдейта страницы уникализированы и возвращены в индекс).

  • Создан блог с регулярными публикациями, генерирующий значительный трафик.

  • Построен сильный ссылочный профиль с помощью PBN и тематических ресурсов.

  • Созданы региональные шаблоны каталога для городов-спутников Москвы.

Результаты:

  • Сайт вернул позиции в поиске после уникализации контента.

  • Блог стал основным источником целевого трафика.

  • Расширен охват региональной аудитории, улучшена конверсия.