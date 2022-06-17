Просування сайту - ніша: Студентські біржі
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3 года назад
1. Комплексний аналіз конкурентів (фокус на юзабіліті та CRO параметри)
2. Юзабіліті аудит мобільної версії сайту та розроблення рекомендацій
3. Розробка контент-плану для студентського блогу
4. Прописання мета-тегів до блогу
5. Підвищення релевантності вебсторінок пошуковим запитам через FAQ (включає попередній аналіз конкурентів на оптимізацію даного блоку інтентам споживача)
6. Аналіз посилального профілю сайту та його конкурентів