Просування сайту - ніша: Студентські біржі

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3 года назад
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1. Комплексний аналіз конкурентів (фокус на юзабіліті та CRO параметри)

2. Юзабіліті аудит мобільної версії сайту та розроблення рекомендацій

3. Розробка контент-плану для студентського блогу

4. Прописання мета-тегів до блогу

5. Підвищення релевантності вебсторінок пошуковим запитам через FAQ (включає попередній аналіз конкурентів на оптимізацію даного блоку інтентам споживача)

6. Аналіз посилального профілю сайту та його конкурентів