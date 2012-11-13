Психология отношений

http://man-woman.com.ua/

Этот сайт посвящен Любви и Отношениям между мужчиной и женщиной. На первый взгляд, что сложного - встретить партнера, полюбить, построить отношения. Но именно построение гармоничных отношений является тем камнем преткновения, о который все спотыкаются. Мы умеем красиво говорить о любви, но мы не умеем любить. Мы просто забыли, как надо любить, потому что мы закрыли свои сердца. Мы пытаемся любить головой, а не сердцем. Мы заменили любовь на товарно-денежные отношения. Мы умеем судить об отношениях других, но не можем построить свои. Иногда из-за нашего нетерпения мы сами разрушаем отношения. И только со временем, когда что-то начинает колоть в груди, мы понимаем, что мы живем в каком-то виртуальном мире (или в прошлом, или в будущем), в мире, где нет любви.