Раскрутка интернет-магазина детской одежды, Москва

Продвижение интернет-магазина детской одежды по Москве. Продвижение с нуля, т.е. на момент начала продвижения сайт вообще не имел трафика с поиска.

Был выполнен полный комплекс работ: Полный аудит, Полная внутренняя оптимизация, Максимальная проработка семантики, расширение структуры, наполнение, продвижение, регулярное обновление информации на сайте.

Директ на сайте не использовался ни разу за время продвижения.

Стал одним из лидеров в своем направлении, ТОП 1-10 по сотням запросов. Обошел конкурентов с возрастом на 3-5 лет более.

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