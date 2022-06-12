Разовая SEO-оптимизация - устройства Умного дома

Задачи проекта

В сентябре 2021 ко мне обратилась маркетолог компании ОллВижн - продажа фирменного оборудования для умного дома с просьбой продвижения сайта по SEO оптимизации. Оптимизация требовалась разовая. Нужен был приток большего трафика на сайт.

Регион: Беларусь, Минск

Стратегия продвижения SEO

Тематика сайта - умные устройства для дома, офиса, зданий гостиничного бизнеса. Сайт до оптимизации в выдаче конкурировал с результатами агрегаторов deal.by, 21 век, onliner http://joxi.ru/krDVq0VtG65Rg2, в том числе было много контекстной рекламы. У сайта была большая разница в индексации старниц в ПС Яндекс и Google https://prnt.sc/1sof8gr.

Большая разница в индексации сайта свидетельствовала о том, что в индексе находились технические, тестовые и шаблонные страницы сайта. Проблема была решена через корректировку файлов sitemap и robots.

Со старта были выполненены первичные работы :

Проведен аудит сайта

Корректировка sitemap.xml и robots.txt

закрыты элементы поиска, корзина, заказ, фильтрация товара и сортировка

открыты скрипты и картинки для прохождения теста на мобильность роботами Яндекс и Google

закрыты тестовые страницы и страница для сравнения товаров, index.php

настройка автогенерации разделов сайта, с учетом актуальных страниц. Отключены из генерации файлы-тесты, debug, index.php, сломанные страницы https://prnt.sc/1rtw9s7

Удалены страницы с ответом сервера 404

Собрано семантическое ядро (СЯ) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNUKj6Zn2BXuumHfJuQwm6NF89hGIMUvGvsMsOBqwdc/edit#gid=983175358

После согласования клиентом и маркетологом семантического ядра в силу приступили работы по составлению схемы посадочных страниц на сайте (СПС) : title, description, h1

Расширение СЯ с учетом https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNUKj6Zn2BXuumHfJuQwm6NF89hGIMUvGvsMsOBqwdc/edit#gid=983175358

Повторная генерация sitemap.xml

Оптимизация по seo screaming frog (испралвение : дубли в мете, дубли страниц, заголовков, битые ссылки, редиректы)

Составление оптимизированных метаданных и заголовков (title, description, h1)

Размещение оптимизированных метаданных и заголовков (title, description, h1) в административной панели сайта

Добавление сайта в сервис отслеживания позиций, настройка частоты съема

Техническая оптимизация сайта

Проведение ручного повторного технического аудита

Аудит через сервис съема позиций SE Ranking

Ручное исправление битых ссылок (404-error)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BwQc29zcQjaJztLiROjpeDoQHExAlpCt/edit?usp=sharing&ouid=103742610361094385796&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZPbMkvNbMx_aMoVkqIsQZaWE9ayjvMv/edit?usp=sharing&ouid=103742610361094385796&rtpof=true&sd=true

Cоставление ТЗ программисту на исправление ошибок технической части https://docs.google.com/document/d/19dsMGrhmwXtjhe4HripHx9wjqZVUBuds6s3Ikwx1bX0/edit

Проверка реализованных пукнтов, предложение альтернативных варинтов по реализации

Вывод:

Цель была достигнута: за промежуток разовой оптимизации по результатам первых трех месяцев после прирост трафика 70%. Также отмечен рост позиций по запросам в результатах разового продвижения. Однако смотря на сложную тематику клиенту было рекомендовано и предложено продолжение SEO-работ. Но в виду сторонних вопросов внутри компании, клиент отказался от продолжения работ.