Разработка и продвижение сайта тематики двери

Задачи:

1 Разработка недорогого сайта;

2 Его последующее продвижение.

Этапы работ:

1 С заказчиком был выбран шаблон сайта. Основными условиями были - простой дизайн, лёгкая и понятная навигация, логическая структура, адаптация сайта под мобильные устройства. После выбора и согласования шаблона сайта мы приступили к конечному этапу работы - "натягиванию" шаблона на CMS и доработка до необходимых критериев.

2 После разработки, начался этап продвижения. Было собрано семантическое ядро на основные разделы, подразделы и производителей. Был разработан шаблон заполнения карточек товара (для их продвижения по названиям). Далее был написан текст и прописаны метатэги. Спустя 3 месяца продвижения были закуплены первые ссылки для небольшой корректировки результат.

Начало работ по продвижению с июня 2015 года по конец 2015. В остальные периоды - разовые работы по внутренней оптимизации по требованию заказчика.

В настоящий момент периодически провожу работы по внутренней оптимизации.