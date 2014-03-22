Реферер прогон по базе 2млн. сайтов

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Результатом данного прогона является:
Увеличение ссылочной массы Вашего сайта.
Повышения посещаемости во время прогона и значительное время после прогона.
Так-же при условии качественной оптимизации сайта повышаются позиции по НЧ запросам!(Наблюдения велись в Гугле и Яндексе)
Вот несколько примеров роста ссылочной массы: Посмотреть - http://rezultati.ucoz.com/
Прогон представляет собой: подстановку Вашего урл. при переходе на сайт из базы.
Таким образом в статистике, различных модулях и скриптах учета переходов - установленных на сайтах из базы появляется ссылка на Ваш
сайт.
Не которые модули и скрипты статистики открыты для индексации ПС.
Зачем держать в базе закрытые для индексации сайты?
Для трафика и разбавления общей массы разнообразными источниками ссылок чтобы придать максимальной естественности происхождения)
Время прогона: 1 месяц.
Отчет: предоставляется по желанию заказчика возможно скрин софта сделать или видео прогона записать краткое разумеется.
Для заказа: необходим урл. Вашего сайта или список страниц если желаете прогнать внутренние страницы.
Цена прогона: 10 WMZ (USD)
Последовательность выполнения прогона такая:
После оплаты Я делаю скрин показателей Вашего сайта по "ahrefs.com" и отсылаю Вам!
Выполнив прогон, делаю такой-же скрин и присылаю в качестве отчета!
Обычно после прогона прибавляется 500 - 600 ссылающихся доменов!