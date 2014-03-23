Реферер прогон по базе 2млн. сайтов

Результатом данного прогона является:

Увеличение ссылочной массы Вашего сайта.

Повышения посещаемости во время прогона и значительное время после прогона.

Так-же при условии качественной оптимизации сайта повышаются позиции по НЧ запросам!(Наблюдения велись в Гугле и Яндексе)

Вот несколько примеров роста ссылочной массы: Посмотреть - http://rezultati.ucoz.com/

Прогон представляет собой: подстановку Вашего урл. при переходе на сайт из базы.

Таким образом в статистике, различных модулях и скриптах учета переходов

- установленных на сайтах из базы появляется ссылка на Ваш

сайт.

Не которые модули и скрипты статистики открыты для индексации ПС.

Зачем держать в базе закрытые для индексации сайты?

Для трафика и разбавления общей массы разнообразными источниками ссылок чтобы придать максимальной естественности происхождения)

Время прогона: 1 месяц.

Отчет: предоставляется по желанию заказчика возможно скрин софта сделать или видео прогона записать краткое разумеется.

Для заказа: необходим урл. Вашего сайта или список страниц если желаете прогнать внутренние страницы.

Цена прогона: 10 WMZ (USD)

Последовательность выполнения прогона такая:

После оплаты Я делаю скрин показателей Вашего сайта по "ahrefs.com" и отсылаю Вам!

Выполнив прогон, делаю такой-же скрин и присылаю в качестве отчета!

Обычно после прогона прибавляется 500 - 600 ссылающихся доменов!