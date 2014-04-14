Сайт буровой компании

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Позиции по запросам в Яндексе:
буровые работы – 1 место;
буронабивные железобетонные сваи – 1 место;
установка свай – 2 место;
буронабивные сваи фундекс – 2 место;
буронабивные сваи – 2 место;
сваи спб – 3 место;
изготовление буронабивных свай – 4 место;
сваи fundex – 5 место;
шпунт VL – 7 место;
шпунт AZ – 7 место;
сваи cfa – 10 место;
(Адрес сайта указывается по запросу клиента)