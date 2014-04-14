Сайт частного медицинского центра

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Продвижение в топ.
Позиции по запросам в Яндексе:
УЗИ – 1 место;
УЗИ детям – 1 место;
стресс эхокардиография – 1 место;
денситометрия – 1 место;
исследование сосудов – 2 место;
стресс эхо – 2 место;
эхо сердца – 2 место;
УЗИ сердца – 3 место;
нейросонография – 4 место;
эхокардиография – 7 место;
кардиолог – 10 место;
экг – 10 место;
Позиции по запросам в Google:
УЗИ беременным – 1 место;
УЗИ детям – 2 место;
эхокардиография – 3 место;
нейросонография – 4 место;
стресс эхокардиография – 5 место;
исследование сосудов – 8 место;
денситометрия – 8 место;
узи мочевого – 8 место;
узи брюшных органов – 9 место;
УЗИ сердца – 10 место;
диагностика опухолей – 10 место;
компьютерная томография – 10 место;
(Адрес сайта указывается по запросу клиента)