Сайт частного медицинского центра

Добавлена
10 лет назад
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Продвижение в топ. 

Позиции по запросам в Яндексе: 

УЗИ – 1 место; 

УЗИ детям – 1 место; 

стресс эхокардиография – 1 место; 

денситометрия – 1 место; 

исследование сосудов – 2 место; 

стресс эхо – 2 место; 

эхо сердца – 2 место; 

УЗИ сердца – 3 место; 

нейросонография – 4 место; 

эхокардиография – 7 место; 

кардиолог – 10 место; 

экг – 10 место; 

Позиции по запросам в Google: 

УЗИ беременным – 1 место; 

УЗИ детям – 2 место; 

эхокардиография – 3 место; 

нейросонография – 4 место; 

стресс эхокардиография – 5 место; 

исследование сосудов – 8 место; 

денситометрия – 8 место; 

узи мочевого – 8 место; 

узи брюшных органов – 9 место; 

УЗИ сердца – 10 место; 

диагностика опухолей – 10 место; 

компьютерная томография – 10 место; 

(Адрес сайта указывается по запросу клиента)